Borden waarschuwen Rotterdam voor slechte luchtkwaliteit

Borden op verschillende plekken in Rotterdam waarschuwen sinds donderdagochtend voor slechte luchtkwaliteit. De 'verkeersborden' met de tekst 'Let op! Ongezonde lucht' moeten Rotterdammers en de gemeente bewust maken van de ongezonde lucht in de stad.

De lucht is volgens Milieudefensie in Rotterdam zo vervuild dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. Vooral rondom de Coolsingel, Schieweg en Doklaan is de lucht slecht.

Op negentien plekken in de stad zit te veel stikstofdioxide en fijnstof in de lucht. Dat komt door het vele verkeer in en rondom de stad. Die stoffen zijn slecht voor de gezondheid. Er kunnen luchtwegproblemen van ontstaan en de kans op een hartinfarct of beroerte kan erdoor toenemen.

Luchtbewakers

De borden zijn een initiatief van de 'luchtbewakers' van Milieudefensie. Dat zijn burgers die mede-burgers en de gemeente bewust willen maken van de ongezonde situatie in de stad. De Rotterdamse Guido Nederstigt is één van hen.

"Wij vinden dat iedereen recht heeft op gezonde lucht en op een leefbare stad, daarom gaan we vanaf vandaag de gemeente extra achter de broek aanzitten."

Alleen bewustwording is voor Nederstigt niet voldoende, er moet ook daadwerkelijk wat gebeuren. "We willen minder auto’s in de stad en meer ruimte voor fietsen en wandelen, zodat het hier leefbaarder en gezonder wordt.”

De borden werden tegelijkertijd met borden in vijf andere steden, waaronder Amsterdam, Eindhoven en Utrecht, onthuld.