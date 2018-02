Onderzoek: wethouder Langenberg deed niets tegen 'ontsporing Hoekse Lijn'

De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit) heeft lange tijd zijn ogen gesloten voor de problemen met de Hoekse Lijn. Al in februari 2017 kreeg hij van meerdere kanten te horen dat het niet goed liep met de nieuwe metroverbinding. Hij heeft echter tot juni 2017 niet ingegrepen, met grote vertraging en een kostenoverschrijding van 90 miljoen euro tot gevolg.

Dat is een van de harde conclusies van de Commissie Hoekse Lijn. Deze commissie bestaat uit raadsleden en heeft de afgelopen twee maanden onderzocht wat mis is gegaan toen de voormalige spoorlijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland moest worden omgebouwd naar moderne metroverbinding.

De Rotterdamse gemeenteraad drong tijdens een debat in december aan op een raadsonderzoek. Een vernietigend rapport dat donderdag is gepubliceerd is het resultaat.

Project niet op orde



De Hoekse Lijn had binnen vijf maanden omgebouwd moeten worden zodat de metro in september 2017 kon rijden. Maar eind 2016 was al duidelijk dat de projectorganisatie de voorbereidingen niet op orde had en dat ze er helemaal niet klaar voor was om de lijn om te bouwen.

De projectdirecteur had deze informatie moeten delen met Langenberg, maar deed dit niet. De zorgwekkende uitkomsten kwamen in februari via de directeur van de RET alsnog bij de wethouder terecht.

Desondanks ondernam hij geen actie, zo stelt de onderzoekscommissie. "De bestuurlijke sturing is in de periode februari 2017 - mei 2017 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de sturing voor die tijd. Een actievere sturing had in deze periode niet misstaan", schrijft de commissie in het rapport.

Vertraging



De Hoekse Lijn zou in september 2017 gaan rijden. Een paar maanden daarvoor werd echter duidelijk dat die planning niet gehaald zou worden vanwege gebrek aan mankracht en problemen met de software van de het spoorbeveiligingssysteem.

Dat was het eerste moment dat Langenberg maatregelen trof. De geplande oplevering werd verschoven naar februari 2018 en de gemeenteraad werd geïnformeerd over de problemen.

Eind vorig jaar moest de oplevering voor de tweede keer worden uitgesteld. Zoals het nu ernaar uitziet moet de Hoekse Lijn het laatste kwartaal van dit jaar gaan rijden tussen Schiedam en Hoek van Holland.

Sinds de Hoekse Lijn uit de dienstregeling werd gehaald zijn reizigers aangewezen op bussen. Er wordt veel geklaagd over overvolle bussen en files.

'Onvolledig geïnformeerd'



Wethouder Langenberg bood zijn excuses aan voor de enorme vertraging en moest zich verantwoorden tijdens een verhit debat. Hij zei toen dat hij onvolledig was geïnformeerd en dacht dat de projectleiding alles goed had geregeld.

Uit het onderzoek blijkt nu dus het tegenover gestelde. Volgens de commissie is binnen de ambtelijke top tegen beter weten in vastgehouden aan een ombouwtijd van vijf maanden.

Bovendien verwijt de onderzoekscommissie Langenberg dat hij de gemeenteraad niet goed heeft geïnformeerd over de tweede vertraging.

De raad werd eind oktober in een geheime brief op de hoogte gebracht van de financiële tegenvallers. Er werd toen geen woord gerept over dat februari 2018 wederom niet zou worden gehaald, terwijl Langenberg dat wel wist.

Langenberg zegt in reactie op het rapport dat hij in februari contact heeft gezocht met de projectleider van de Hoekse Lijn. Die verzekerde de wethouder dat de klus geklaard zou worden. Langenberg geloofde dat en heeft niet verder doorgevraagd en om een second opinion gevraagd.

Onvoldoende regie



Andere conclusies die de onderzoekscommissie trekt zijn dat de regie en coördinatie op het project onvoldoende waren.

Verder oordeelt de commissie dat de kwaliteit van de projectorganisatie van meerdere kanten werd betwist. Toch ontsloeg Langberg twee projectdirecteuren pas maanden later.

De conclusies uit het rapport van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn worden volgende week donderdag in de raad besproken.

Miljoenentekort



De verlate oplevering van de Hoekse Lijn kost 90 miljoen euro meer dan begroot. Woensdag werd bekend dat het tekort wordt betaald door de gemeente, de metropoolregio en de RET

Rotterdam betaalt 35 miljoen, de RET en de metropoolregio elk 27,5 miljoen. Vervoerder RET mag in ruil voor de financiële bijdrage vier jaar langer op metro en tram rijden. De concessie liep tot 2026, maar dat wordt 2030.