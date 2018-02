St. Juste verlaat training voortijdig, Haps afwezig bij Feyenoord

Jeremiah St. Juste heeft donderdag kort meegedaan op de openbare training van Feyenoord. Na een minuut of 45 verliet de verdediger de openbare oefensessie op Varkenoord alweer.

Het is onzeker of St. Juste op tijd hersteld is van zijn armblessure, voor de competitiewedstrijd tegen Heracles van komende zondag. Ridgeciano Haps, die tegen Vitesse uitviel met een oogblessure, traint nog niet mee.

Feyenoord stond met 19 spelers en 3 keepers op het veld bij de laatste openbare training voor de komende wedstrijd. Inclusief Bilal en Malacia, die door hun rode kaarten geschorst zijn voor de wedstrijd tegen Heracles.

Vrijdag en zaterdag wordt er ook nog getraind door de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, maar die oefensessies vinden plaats achter gesloten deuren.