Chemours weigert rekening PFOA-bloedproef Sliedrecht te betalen

De gemeente Sliedrecht heeft de rekening van het PFOA-bloedonderzoek onder hun inwoners ingediend bij chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Maar die weigeren de 80 duizend euro voor 681 prikken en de controle daarvan te betalen. Sliedrecht dreigt naar de rechter te gaan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Chemours per brief laten weten dat er vooraf niet is overlegd over wie de kosten betaalt. Daarnaast nam het RIVM het initiatief tot het PFOA-onderzoek en niet Chemours. Ook daarom legt het bedrijf de rekening naast zich neer.

Gratis test

Inwoners en oud-inwoners van Sliedrecht konden vorig jaar hun bloed gratis laten testen op de aanwezigheid van de giftige stof.

Een jaar na de eerste test kunnen Sliedrechters een gratis controletest aanvragen. De gemeente hoopt dat de test mensen geruststelt als ze zien dat de PFOA-waarde in hun bloed in de loop der tijd daalt. .

Gesprek

Naar aanleiding van de weigering van het bedrijf komt er waarschijnlijk overleg tussen Chemours en de gemeente.

"Het is niet gek dat Chemours met ons in gesprek wil. Als daar niet het gewenste resultaat uitkomt, dan kijken we naar eventuele vervolgstappen", aldus de woordvoerder.

Wat die vervolgstappen precies kunnen zijn, wil hij niet aangeven, maar een gang naar de rechter sluit hij niet uit.

PFOA en GenX

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door de voorloper van Chemours, DuPont. In die periode vond ook uitstoot plaats. De stof werd gebruikt bij de productie van teflon, dat onder meer wordt gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen.