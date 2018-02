'Computervirus dat APM platlegde kwam uit Rusland'

Het computervirus dat vorig jaar de Rotterdamse containerterminal APM en andere Europese bedrijven platlegde, kwam volgens de Britse regering uit Rusland.

Een van de grootste slachtoffers in Nederland waren containerterminals van APM op de Maasvlakte. Het bedrijf kon negen dagen nauwelijks containers verwerken. Dat kostte het bedrijf miljoenen euro's.

De cyberaanval begon in Oekraïne en trof daarna ook andere Europa bedrijven. Dat was niet de bedoeling, maar er zaten slordigheden in de software.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het virus van het Russische leger afkomstig was. Het virus was bedoeld om chaos veroorzaken in Oekraïne, in de energie- en financiële sector en bij de overheid.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de daders van de cyberaanval. "Op de vraag of Nederland onderzoek doet kunnen we geen uitspraak doen."

Rusland ontkent achter het virus te zitten.