Rotterdam: openbare orde Club BLU nog in gevaar

De gemeente Rotterdam vreest dat de openbare orde rond Club BLU nog steeds in gevaar is. De gemeente ziet een ‘oplopende lijn’ in de incidenten en is bang dat er nog zwaarder geweld wordt gebruikt.

De advocaat van de gemeente gaf dit standpunt tijdens een kort geding dat door Club BLU was aangespannen. De uitgaansgelegenheid in Prins Alexander is vanaf 20 december dicht. In januari heeft burgemeester Aboutaleb de sluiting met drie maanden verlengd.

De incidenten betroffen het plaatsen van een handgranaat die op scherp stond, een vuurwerkbom en het schieten op de ingang met een automatisch geweer. Advocaat Jesse Nagtegaal wees erop dat alles buiten de club plaatsvond. “Het was ruim na sluitingstijd, dit is dus niet van binnenuit Club BLU ontstaan.”

Vervelende klant

De eigenaar zegt te weten wie erachter zit. “We hebben in 2016 een vervelende klant uit de zaak gezet. Die eist nu al een tijd geld van mij, maar dat geef ik niet.” Deze ex-klant zit inmiddels vast in een andere zaak: hij kreeg 14 jaar cel voor betrokkenheid bij een liquidatie.

Voor de gemeente Rotterdam is het afpersingsverhaal juist reden Club BLU gesloten te houden. “Van de politie begrijpen we dat het uit kringen van de zware criminaliteit komt. We weten niet wat de eventuele volgende stap is. Wordt er dan wel op bezoekers geschoten? Dan zou de wereld te klein zijn. Dat wil de burgemeester niet op zijn geweten hebben.”

De gemeente Rotterdam zegt dat zij de eigenaar van Club BLU niets verwijt. “Maar sluiting is nodig vanwege vrees voor onveiligheid rond de zaak.”

Faillissement



De eigenaar is het daar niet mee eens. “Het kan toch niet dat de openbare orde wordt gehandhaafd door afpersers hun zin te geven? Dit doet pijn. Het is vreemd nu niet tegenover de daders te staan, maar tegenover de gemeente.” Door de sluiting zou een faillissement dreigen. Advocaat Nagtegaal: “Alleen al in de eerste maand moesten grote artiesten worden afgezegd. Dat kostte een ton.”

Eerder draaide de rechter de sluiting van Club Vie en Café Playa in Rotterdam terug. In die gevallen kon de gemeente Rotterdam niet hard maken dat de incidenten (ontucht en doodslag) te maken hadden met deze zaken. Volgens de gemeente is de kwestie rond Club BLU anders.

“Daar is sprake van represailles naar de club toe. Dat zien wij wel degelijk als iets dat van binnenuit komt. Daarnaast speelt in de nabije toekomst het gevaar voor de openbare orde. Dat zou anders kunnen worden als het politieonderzoek is afgerond. Dan kan Club BLU misschien weer snel open.”

De rechter in Rotterdam doet binnen twee weken uitspraak.



Paul Verspeek volgde de zaak en twitterde vanuit de rechtbank.