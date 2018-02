Meer WW-uitkeringen in de regio

Het aantal mensen met een WW-uitkering in onze regio is vorige maand met 1,7 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van UWV.

Eind januari werden in de Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond bij elkaar 35.074 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een stijging van 1,7 procent, vergelijkbaar met de landelijke stijging van 1,5 procent.

Vooral de bouwsector, horeca, en de financiële en zakelijke sectoren kregen te maken met een stijging van het aantal uitkeringen in de WW. In de handel, het onderwijs en de industrie was juist sprake van een daling.

De stijging in januari is niet heel vreemd. In verschillende sectoren hebben we te maken met seizoensgebonden werk. Vergeleken met januari 2016 is het aantal WW-uitkeringen in onze regio met 17,2 procent afgenomen.