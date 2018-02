Deel dit artikel:











Richard Krajicek: bizar wat Federer liet zien Richard Krajicek

"Het was bizar wat Roger Federer woensdagavond liet zien," zegt Richard Krajicek over de Zwitser. Dat vertelt de toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in zijn dagelijkse gesprek met RTV Rijnmond.

"Ik dacht dat Federer misschien wat stroef zou starten," blikt Krajicek terug op een bijzondere partij. "Maar het ging zo hard, Bemelmans had geen enkele kans. Hoe hij nu speelt, dan ga je er vanuit dat hij weer gaat winnen, ook vanavond van Kohlschreiber." De publieke belangstelling was enorm. En dat voor een woensdagavond. Toch is het voor Krajicek niet helemaal uniek dat de derde avond al zo drukbezocht wordt. "In 2012 toen Federer speelde was het ook zo druk en ook bij Nadal in 2009, toen hij net het Australisch Open had gewonnen. Zelfs de trappen zaten toen vol. Zo druk heb ik het nog nooit gezien."