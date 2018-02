Jenevermuseum Schiedam trekt recordaantal bezoekers

Het Jenevermuseum in Schiedam.

Nog nooit hebben zo veel mensen het Jenevermuseum in Schiedam bezocht als het afgelopen jaar. Ruim 21 duizend bezoekers kwamen langs in het museum en de branderij.

Het aantal bezoekers ligt 30 procent hoger dan in 2016 en is het hoogste aantal sinds de opening van het museum in 1996.

Het museum, waar bezoekers alles kunnen leren over de eeuwenoude alcoholische drank, verwacht dat het aantal alleen maar zal stijgen.

Een paar maanden geleden schreef het museum nog een plan om in 2020 25 procent meer bezoekers binnen te halen. Het museum zit daar nu al ruim boven.

Nieuwe museummolen

De nieuwe museummolen De Walvisch maakt deel uit van het Jenevermuseum en wordt eind februari geopend. "Dat zal zeker nog meer mensen naar Schiedam trekken", aldus een woordvoerder van het museum.