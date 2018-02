Deel dit artikel:











Verkiezingsprogramma PVV Rotterdam: Aboutaleb moet weg PVV-Lijsttrekker Maurice Meeuwissen Het A4-tje met het verkiezingsprogramma van de PVV in Rotterdam

De PVV in Rotterdam wil dat burgemeester Aboutaleb zo snel mogelijk wordt afgezet. Niet alleen vanwege zijn 'salafisme-uitspraken', maar ook omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Daarnaast wil de partij een aparte wethouder voor de-islamisering, zo staat te lezen in het verkiezingprogramma van de partij dat donderdag is gepresenteerd.

"Wij vinden het heel gevaarlijk dat hij zich salafist noemt. Leefbaar Rotterdam diende een motie van treurnis in; wij zijn niet van dat soort pappen en nathouden. Hij moet zo snel mogelijk weg", zegt lijsttrekker Maurice Meeuwissen. Na bijna twee maanden in de anonimiteit presenteert Meeuwissen het verkiezingsprogramma van de PVV in Rotterdam. En dat programma bestaat uit één A4-tje. De partij van Wilders zet in op vier thema's: minder islam in de stad, zorg, veiligheid en lagere lokale lasten. Islam

Meeuwissen ziet de islam als hét grootste probleem van Rotterdam, groter dan armoede of een tekort aan woningen. Meeuwissen ziet de islam als hét grootste probleem van Rotterdam, groter dan armoede of een tekort aan woningen. "Als we zo doorgaan moet je in een boerkini naar Hoek van Holland, kijk maar naar landen als Saudi-Arabië en Iran." De PVV wil veel dingen in Rotterdam die alleen landelijk geregeld worden, zoals de bezuinigingen op de thuiszorg terugdraaien en het sluiten van moskeeën. Dat vindt Meeuwissen geen kiezersbedrog. "Wij zijn landelijk de tweede partij, wij gaan dus samenwerken met onze Tweede Kamerfractie en ervoor zorgen dat die moskeeën gaan sluiten." De partij wil lagere gemeentelijke belastingen, minder vergunningseisen en een gratis abonnement op de bibliotheek voor 65-plussers. Hoe gaat de PVV dat betalen? Meeuwissen: "Tweehonderd miljoen gaat naar onzinsubsidies voor kunst en cultuur. Daar willen we mee stoppen." Leefbaar Rotterdam

Op het gebied van veiligheid lijken veel standpunten van de PVV op die van Leefbaar Rotterdam. Zo pleit Meeuwissen voor keiharde aanpak van straatterreur, uitbreiding van preventief fouilleren en de patseraanpak. Op het gebied van veiligheid lijken veel standpunten van de PVV op die van Leefbaar Rotterdam. Zo pleit Meeuwissen voor keiharde aanpak van straatterreur, uitbreiding van preventief fouilleren en de patseraanpak. Toch zet Meeuwissen zich ferm af van die partij: "Dankzij Leefbaar is het AZC er gekomen in de Beverwaard en ze doen niets aan islamitische scholen. Dat heeft mij als Leefbaarkiezer ook zwaar teleurgesteld."