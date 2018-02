Deel dit artikel:











Berovers Rotterdam schieten in de lucht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Aan de Schans in Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van woensdag op donderdag een man beroofd. De daders bedreigden het slachtoffer door met een vuurwapen in de lucht te schieten.

Het Rotterdamse slachtoffer liep over straat toen er plotseling een auto bij hem stopte. De bestuurder en de bijrijder stapten allebei uit. Ze kwamen op het slachtoffer af en zwaaiden met een vuurwapen en een mes. Ook vroegen ze of hij zijn spullen wilde geven. De man dacht dat de twee bluften en gaf niks. Op dat moment schoot één van de verdachten met het vuurwapen in de lucht, waarna ze de 19-jarige man beroofden. Ze gingen weg met telefoons, sleutels en geld en zijn nog niet gevonden.