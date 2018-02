Robots in de zorg: 'Ik kreeg kippenvel toen ze 'm omarmde'

Van een robotpoes of -zeehond tot aan een eetmachine: zorginstellingen maken steeds vaker gebruik van robots om het werk makkelijker en beter te maken.

In de Rotterdam Science Tower vond donderdag een speciale markt plaats waarin van alles werd verteld over de nieuwste robots in de zorg.

Volgens Margareth Basart, e-health adviseur bij Pameijer, zorgen de robots voor extra ondersteuning en hebben ze een positief effect op de cliënten.

Zo kan zorgpoes Minoes worden geknuffeld en reageert ze op haar naam. "Door het aaien en de geluidjes komen mensen tot ontspanning", vertelt Basart.

"Ik kreeg kippenvel toen ik zag dat een meisje dat er niet van houdt om iets aan te raken, na twee maanden de robot durfde te aaien en 'm nu zelfs omarmt."

Vervangen

Zorgverleners hoeven volgens Basart niet bang te zijn dat de robots hen zullen vervangen. "Ik verwacht niet dat dat op korte termijn gebeurt", zegt de e-health adviseur. "Ik zie de robots als aanvulling waardoor de begeleiding juist meer tijd heeft om aandacht aan de cliënt te geven."

Projectmanager van gemeente Rotterdam Caroline Giezeman sluit zich daarbij aan. "De robots vormen geen bedreiging, maar maken het werk makkelijker en beter."