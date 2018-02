Deel dit artikel:











19-jarige raast met 177 kilometer per uur over de A15 Foto: Lex van Lieshout (ANP)

Een 19-jarige bestuurder is woensdag van de weg gehaald, omdat hij met 177 kilometer per uur over de A15 scheurde.

De jonge bestuurder haalde vlak bij Papendrecht een politieauto met 138 kilometer per uur in. Vervolgens reed hij lange tijd onnodig op de linkerrijstrook. Voorbij Papendrecht gaf hij vol gas en reed gemiddeld 177 kilometer per uur. Op de Merwedestraat in Dordrecht zette de politie de man aan de kant. De agenten confronteerden de 19-jarige chauffeur met videobeelden van zijn race over de snelweg. Rijcursus

De jonge man moest direct zijn rijbewijs inleveren. Ook wordt hij aangeklaagd voor zijn snelheid en onnodig links rijden. De beginnend bestuurder is verder aangemeld voor een rijcursus bij het CBR.