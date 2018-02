Deel dit artikel:











Piloten Transavia staken mogelijk in voorjaarsvakantie Rotterdam The Hague Airport (archieffoto)

Passagiers die in de voorjaarsvakantie met Transavia vanaf Rotterdam The Hague Airport reizen, kunnen tegen problemen aan lopen. Mogelijk staken Transaviapiloten, omdat ze ontevreden zijn over hun roosterindeling.

De vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) onderhandelt al een jaar over de cao van de piloten. De huidige werktijden zijn volgens de vakbond te onvoorspelbaar. Het is voor de piloten daarom haast onmogelijk het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken en hobby's. Flyers uitdelen

De VNV gaat nog voor een laatste keer in gesprek. Als dat niks oplevert gaan de piloten staken. Eerder deze week deelden piloten op Rotterdam The Hague Airport en andere vliegvelden al flyers hierover uit aan reizigers. Transavia geeft aan nog in gesprek te zijn met de VNV en zijn uiterste best te doen om een goede cao af te spreken. "Dat willen wij in het belang van onze piloten, maar ook van hun collega's en de reizigers", laat een woordvoerder weten. "Wat ons betreft blijven we ook gewoon in gesprek tot we eruit zijn."