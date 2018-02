Brit verdacht van betrokkenheid dode Claes de Vrieselaan

Een 35-jarige Brit wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man die afgelopen weekend werd gevonden op de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-Middelland.

In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 februari werd het lichaam van een 39-jarige Britse man gevonden op de hoek van de Rochussenstraat en de Claes de Vrieselaan.

De twee Britten verbleven in een woning aan de Claes de Vrieselaan op de derde verdieping. De politie nam de 35-jarige Britse huisgenoot van de overleden man direct mee naar het bureau. Hij wordt nu officieel verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn landgenoot.

De politie onderzoekt nog of de overleden man uit de woning naar beneden is gevallen. Een balkondeur van de woning was uit de sponning gegaan en op straat lag huisraad.

Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.