Tennis Plaza aflevering 4: Berdych en emoties rondom Federer

In aflevering 4 van Tennis Plaza schuift één van de grootste tennissers van de ATP-tour aan bij presentator Etienne Verhoeff. Hij gaat in gesprek met de Tsjech Tomas Berdych.

Ook oud-prof Jan Siemerink (winnaar in Rotterdam in 1998) zit aan tafel. Het gesprek van de dag is natuurlijk de razendsnelle zege in de eerste ronde van Roger Federer, die donderdagavond opnieuw speelt op het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Zijn overwinning zorgde voor een kolkend Ahoy en uitzinnige fans. Één meisje van 16 won een ontmoeting met de Zwitserse gigant en was daar zeer emotioneel onder...