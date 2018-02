Geschokte reacties op 'ontsporing' Hoekse Lijn

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad reageren donderdag geschokt op het vernietigende rapport over de problemen bij de Hoekse Lijn. Wethouder Pex Langenberg moet politieke verantwoordelijkheid nemen, zeggen diverse partijen.

Volgens Arno Bonte van GroenLinks is voor verantwoordelijk wethouder Langenberg maar één conclusie mogelijk: opstappen. "Als je verantwoordelijk bent voor het falen van zo'n project en daar zelf ook hele grote steken hebt laten vallen, dan volgt daar één conclusie op en dat is dat je als wethouder opstapt."

Volgens Bonte hebben de gemaakte fouten bij de Hoekse Lijn 'de gemeenschap opgezadeld met een financiële strop'.

Uit het onderzoek blijkt dat de wethouder lange tijd zijn ogen sloot voor de problemen met de Hoekse Lijn. Al in februari vorig jaar kreeg hij van meerdere kanten te horen dat het niet goed ging met de nieuwe metrolijn.

De wethouder zou veel te laat hebben ingegrepen, met een enorme vertraging en tientallen miljoenen euro's aan extra kosten tot gevolg.

Te vroeg

Leefbaar Rotterdam vindt het nog te vroeg om over opstappen te praten. "Maar er zijn een aantal zaken die niet positief stemmen", aldus Luuk Wilson van Leefbaar.

Volgens PvdA'er Barbara Kathmann moet de wethouder van 'hele goeie huize komen' wil hij dit overleven.

De SP reageert feller op het rapport over de Hoekse Lijn. Volgens Leo de Kleijn kan het niet dat je alleen sorry zegt en toegeeft dat het 'allemaal een beetje fout is gegaan': "Je moet daar verantwoordelijkheid voor nemen."

Een debat in de Rotterdamse gemeenteraad met wethouder Langenberg over de Hoekse Lijn vindt volgende week plaats.