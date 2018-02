Pasjes voor verkeeroverlast bij Feyenoord thuis

Pasjes voor bewoners en bedrijven aan de Veranda in Rotterdam-Zuid lijken de oplossing voor de parkeeroverlast wanneer Feyenoord thuis speelt. Op zondag 25 februari speelt Feyenoord in eigen huis tegen PSV en dan worden de pasjes getest.

Buurtbewoners hebben last van de vele auto's wanneer de voetballers thuis moeten spelen. Het is vaak een probleem om de wijk op een wedstrijddag in of uit te komen, zeggen ze.

Het idee voor de parkeerpasjes kwam van de buurtbewoners zelf. Zij krijgen, net als bedrijven aan de Veranda, een flyer in hun brievenbus om een gratis pasje op naam aan te vragen. Na aanmelden kan deze pas alleen op 25 februari gebruikt worden. In totaal zullen er rond de 800 flyers uitgedeeld worden.

De pilot wordt door de bewoners als 'succesvol' bestempeld wanneer zij ervaren dat de parkeeroverlast 'echt verminderd is'.