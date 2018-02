Verkiezingsdebat Zwijndrecht: 'Verdeel mensen van buiten meer over alle Drechtsteden'

Het woningtekort, de (stille) armoede en braakliggend terrein in Zwijndrecht? Die onderwerpen hielden de lijsttrekkers van de politieke partijen bezig tijdens het debat van Radio Rijnmond en de lokale omroep ATOS RTV.

Zwijndrecht telt relatief veel gezinnen in armoede. Het armoedeprobleem in Zwijndrecht is groot, vindt Laura Kroes van GroenLinks. "Met name de mensen die in stille armoede leven, dus diegenen die net boven de armoedegrens zitten, komen te laat in beeld."

CDA, D66 en GroenLinks pleiten voor een betere informatievoorziening over armoede. "Je wordt nu van loket naar loket gestuurd", zegt D66-fractievoorzitter Wim van der Does. "Het zou goed zijn als je na een belletje naar de gemeente direct wordt gekoppeld aan een ambtenaar die stap voor stap met die persoon doorneemt wat er moet gebeuren."

Sociale woningbouw

Ook de sociale woningbouw is voor de fractievoorzitters een belangrijk onderwerp. Zo wil de VVD oude bedrijventerreinen gebruiken voor extra woningen en stelt de PvdA voor om meer in de hoogte te bouwen. Algemeen Belang Zwijndrecht ziet graag dat het spoor wordt overkapt. "Op die manier kunnen we veel meer woningen toevoegen die we vooral voor starters kunnen gebruiken", zegt Gerard Slotema van de PvdA.

Toch is het bouwen van meer sociale woningen niet volgens iedereen de oplossing. "Natuurlijk, de woningen moeten betaalbaar blijven, maar laten we eerst ook eens kijken naar de scheve woningbalans in Zwijndrecht", aldus Evert Jan van de Mheen van het CDA.

Betere verdeling

De mensen die naar Zwijndrecht verhuizen zouden volgens D66'er Van der Does beter moeten worden verdeeld over de Drechtsteden.

"Het regionaal verdeelsysteem maakt het problematisch. De Zwijndrechtenaar moet gewoon in Zwijndrecht kunnen blijven wonen, maar de mensen die van buiten komen moeten beter worden verdeeld. Op die manier kunnen we naast de sociale woningbouw ook duurdere woningen bouwen."

Braakliggende grond

Over het groot aantal braakliggende terreinen in de gemeente zijn de meeste partijen het eens: benut de grond optimaal.

"Voordat er iets gebouwd wordt, kunnen die plekken best een andere bestemming krijgen", zegt Slotema. Zo ziet de PvdA graag dat de terreinen worden gebruikt voor stadslandbouw. "Laten we er in ieder geval iets aan doen om de boel een beetje op te vrolijken", vult CDA-voorman Van de Mheen aan.

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Donderdag was presentator Ruud de Boer te gast in Zwijndrecht. Ook de lokale omroep ATOS RTV zond het debat uit.