Arrestatieteam op klaarlichte dag in actie op Kop van Zuid in Rotterdam

De politie heeft donderdag in Rotterdam-Zuid een taxi klemgereden en iemand opgepakt. Volgens omstanders is er zeker één iemand naar het bureau afgevoerd.

De taxi werd klemgereden op de kruising van de Laan op Zuid met Vuurplaat. Leden van een speciaal arrestatieteam met blauwe baret haalden één inzittende uit de auto en dwongen hem op zijn knieën.

De arrestant is daarna meegenomen. Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat er een aanhouding is verricht. Maar wie hij is en waarom hij vastzit, is niet bekendgemaakt. "Het gaat hier om een lopend onderzoek waar we later meer over bekend zullen maken."