Federer moeizaam langs Kohlschreiber Roger Federer (Bron: ANP - Koen Suyk)

Roger Federer heeft donderdagavond in Rotterdam Ahoy de kwartfinale van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. Hij had het lastig tegen Philipp Kohlschreiber, maar de Zwitser kon de Duitser toch in twee sets verslaan (7-6 (8) en 7-5).

In de eerste set bleek Kohlschreiber een pittige tegenstander voor Federer. Zo kreeg de Duitser bij een 6-4 stand in de tiebreak twee setpunten, maar Federer werkte die allebei weg. Uiteindelijk trok de Zwitserse tennislegende in de tiebreak de eerste set naar zich toe met een 10-8 stand. Kohlschreiber bood ook in de tweede set goed partij. Federer had bij een 1-1 stand drie kansen om de Duitser te breaken, maar dat deed hij niet. Uiteindelijk gebeurde dat bij een 5-5 stand en won de Zwitser die set met 7-5. Federer kan vrijdag de oudste nummer één op de wereldranglijst worden. Hij moet dan wel in de kwartfinale een Nederlander verslaan: Tallon Griekspoor of Robin Haase. Zij nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de tweede ronde.