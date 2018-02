Deel dit artikel:











Nee, nee, nee, nee en nog eens nee in Vlaardingen Fluiten naar je folders, fluiten naar je huis-aan-huis krant De Firma Pleur-Maar-Neer is actief aan de Johannes Poststraat in Vlaardingen

Folders en huis-aan-huis bladen houden de gemoederen in de Vlaardingse Westwijk bezig. Voor de één is het een dagelijks hoogtepuntje, voor de ander een milieuonvriendelijke steen des aanstoots. In de flats aan de Johannes Poststraat in Vlaardingen is de gratis post niet meer welkom, of de bewoners het nou willen of niet.

Er moest iets gebeuren aan de vervuiling in de hal. Dat zegt bewoner Josette Hogewoning. "Veel mensen leegden de brievenbus en gooiden dan de hele mikmak in de prullenbak hier in de hal, maar dat vond Waterweg Wonen onveilig. Er kan zomaar brand ontstaan als er een onverlaat binnen komt", zegt ze. Brandgevaar

Haar buurvrouw Ria de Krieger is het ook beu. "Toen die prullenbak verdween vanwege brandgevaar werden de folders en kranten gewoon op de grond gegooid", klaagt ze, "En toen ik er iemand op aansprak kreeg ik te horen: sterf!" Ze is wel gepikeerd dat de stickers zonder overleg zijn geplakt. Haar buurvrouw Ria de Krieger is het ook beu. "Toen die prullenbak verdween vanwege brandgevaar werden de folders en kranten gewoon op de grond gegooid", klaagt ze, "En toen ik er iemand op aansprak kreeg ik te horen: sterf!" Ze is wel gepikeerd dat de stickers zonder overleg zijn geplakt. Omdat brieven sturen niet hielp en ook een mededeling in de centrale hal geen effect sorteerde nam Waterweg Wonen het heft in handen. Zonder dat de bewoners werden geïnformeerd kreeg iedereen een sticker op de brievenbus met 'nee/nee'. Hilarisch

Voor tegenstanders van al dat papier een zegen maar voor anderen een minder aangename verrassing. Josette Hogewoning, ook politiek actief in Vlaardingen, maalt er zelf niet om. "Ik vind het hilarisch", lacht ze, "er ligt tenminste geen troep meer in de hal". Voor tegenstanders van al dat papier een zegen maar voor anderen een minder aangename verrassing. Josette Hogewoning, ook politiek actief in Vlaardingen, maalt er zelf niet om. "Ik vind het hilarisch", lacht ze, "er ligt tenminste geen troep meer in de hal". Voor bewoner Van den Bliek is Waterweg Wonen zijn boekje te buiten gegaan. "Ik wil een 'nee/ja sticker' dus ik heb die 'nee/nee sticker' er af gepulkt. Ze hebben mij niets gevraagd. Ik snap het wel want ik woon hier al 45 jaar maar het is nog nooit zo'n teringzooi geweest hierzo", klaagt hij. Democratie

Sommige bewoners hebben de sticker zelf verwijderd maar vooralsnog is het heel veel 'nee' dat de klok slaat in de Johannes Poststraat in de Vlaardingen Westwijk. Of het met het oog op de naderende lokale verkiezingen niet handig is een lokale krant te ontvangen? "Ja, daar heb je wel een punt, want ik ben erg voor de democratie", zegt Hogewoning tot slot. Ze hebben nog even, de bewoners van de Johannes Poststraat. De lokale verkiezingen zijn op woensdag 21 maart. Sommige bewoners hebben de sticker zelf verwijderd maar vooralsnog is het heel veel 'nee' dat de klok slaat in de Johannes Poststraat in de Vlaardingen Westwijk. Of het met het oog op de naderende lokale verkiezingen niet handig is een lokale krant te ontvangen? "Ja, daar heb je wel een punt, want ik ben erg voor de democratie", zegt Hogewoning tot slot. Ze hebben nog even, de bewoners van de Johannes Poststraat. De lokale verkiezingen zijn op woensdag 21 maart.