Zestien vreemdelingen in vrachtwagentrailer Vlaardingen foto: archief

De zeehavenpolitie heeft donderdag in Havengebied Oost in Vlaardingen diverse controles uitgevoerd. Daarbij zijn zestien vreemdelingen in een vrachtwagentrailer gevonden.

De vreemdelingen zijn aangehouden voor het 'onbevoegd betreden van het terrein'. Ook heeft de vreemdelingendienst de zestien mensen overgebracht naar verschillende politiebureaus voor verder onderzoek.