Barendrecht heeft jongste verkiezingskandidaat

Zelf mag ze nog niet stemmen, maar in Barendrecht kun je bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wel voor haar kiezen. Feline van Doorn is met haar 16 jaar de jongste verkiezingskandidaat van Nederland. Ze staat op de lijst voor de PvdA op plek elf.

Al een aantal jaar is Feline actief bij de Jonge Socialisten in Barendrecht. Ze trok de aandacht met een petitie over de ‘Klijnsma gelden’, extra geld dat voor gemeenten beschikbaar is gesteld om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. Dat geld zou in Barendrecht niet goed besteed zijn. De discussie werd door de petitie breed opgepakt.

Zelf komt Feline ook uit een gezin met een moeilijke financiële achtergrond. Het inspireerde de 16-jarige om politiek actief te worden. “Want kinderarmoede komt nog teveel voor en dat zou niet zo moeten zijn.”

Moeder en dochter

Feline heeft haar politieke interesse niet van een vreemde. Haar moeder, Winnie Hofland, is ook actief voor de PvdA in Barendrecht en staat op plek 2. “Het is mooi dat we dit samen kunnen doen”, vertelt de trotse moeder, die zelf ook wel verbaasd was over de mogelijkheid om op deze leeftijd al kandidaat te worden.

“Je mag verkiezingskandidaat zijn als je in de komende vier jaar 18 wordt”, legt Hofland uit. “Stemmen mag natuurlijk nog niet en daarom is het zo dat als Feline wordt gekozen er tot haar 18e verjaardag een vervanger in de raad komt.”

De komende tijd wil Feline haar stinkende best om jongeren naar de stembus te krijgen. “Er is hier in Barendrecht niet veel te doen voor jongeren en ze worden te weinig bij dingen betrokken. Maar ik wil laten zien dat je hier dus zelf een verschil in kan maken.”