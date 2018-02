Luid zingend op de pedalen in Lansingerland

Van 'Hand in hand, kameraden' tot liederen van het kerkkoor. Silvia Wessels heeft voor elkaar gekregen wat ze graag wilde: een fietspad in Lansingerland waar je uit volle borst mag zingen.

Een vrolijk effect op straat. Daar is het Wessels om te doen. Dus diende ze bij de gemeente een verzoek in om een stuk asfalt te reserveren voor ongegeneerd gezang. In Amsterdam bestond zoiets al. Waarom ook niet in Lansingerland?, dacht Wessels.

De gemeente zag wel heil in het project. Et voilà: nu staat er een blauw bord met de tekst "Hier mag je officieel (mee)zingen op de fiets. Geen vreemde pauzes meer in je liedje omdat er iemand langs fietst."

Het zangfietspad loopt over de Landscheiding vanaf de Boterdorpsweg in Bergschenhoek tot aan de Groendalseweg in Bleiswijk. Vrijdagmiddag gaat het officieel open.

Leerlingen van basisschool De Poolster komen met hun fiets naar de ceremonie. Net als wethouder Ankie van Tatenhove. Hoe het pad wordt ingewijd laat zich raden: luidkeels.

Of de wethouder goed kan zingen, is niet bekend. "Maar ze kan in elk geval goed fietsen", laat een woordvoerder weten.