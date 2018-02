Prehistorisch peddelen in Vlaardingen

Elf meter lang en uit een dikke, Duitse eik gesneden. In Vlaardingen is vrijdagmorgen een replica van een prehistorische kano te water gelaten.

Leerlingen van basisschool De Hoeksteen maakten de eerste peddeltocht. Het is de bedoeling dat de kano vaker gebruikt wordt voor geschiedenisonderwijs.

De oorspronkelijke boot werd in 2005 gevonden in Vlaardingen-West en ligt in het plaatselijke museum. Het gaat om de langste prehistorische kano die ooit in Nederland werd aangetroffen.

Archeologen van de Universiteit Leiden zijn vanaf augustus 2017 bezig geweest om de boot na te maken. Ze gebruikten daarbij gereedschap zoals dat ook in de IJzertijd gebruikt werd.