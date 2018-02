Berdych ziek, Goffin zonder te spelen naar halve finales

Tomas Berdych heeft zich afgemeld voor de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Tsjech is ziek. De huidige nummer zeventien van de wereld zou het opnemen tegen David Goffin. De Belg is nu zonder te spelen de eerste halve finalist.

Vorig jaar bereikte de nummer zeven van de ATP-ranking nog de finale van het toernooi in Rotterdam. Hij verloor van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Voor Berdych is zijn afmelding een flinke streep door de rekening. De winnaar van het toernooi in 2014 rekende eerder dit toernooi overtuigend af met Mischa Zverev en Victor Troicki. Goffin neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van het treffen tussen Grigor Dimitrov en Andrey Rublev.

Aan de andere kant van het schema speelt Andreas Seppi vanavond tegen Daniil Medvedev. Roger Federer kan de nieuwe nummer één van de wereld worden als hij afrekent met Robin Haase, die donderdag won van landgenoot Tallon Griekspoor.

Federer wordt bij winst de oudste nummer één van de wereld ooit. De Zwitser, die twintig Grand Slams won in zijn loopbaan, is 36 jaar. Hij won het toernooi in Rotterdam al tweemaal, in 2005 en 2012.