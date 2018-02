ProRail vernieuwt wissels rond Rotterdam, treinen rijden door

Spoorwegbeheerder ProRail begint komend weekend met de vernieuwing van sporen van en naar Rotterdam en Dordrecht. Tot aan de zomer worden ruim zestig wissels vervangen.

Het werk gebeurt zoveel mogelijk in het weekend om de overlast voor reizigers zo klein mogelijk te houden. De wissels worden vernieuwd om ze minder gevoelig te maken voor storingen.

Tijdens het werk blijven de treinen gewoon rijden. Het zijn er wel minder. Omdat de NS in dezelfde periode ook bezig is met testritten op de HSL naar Brussel wordt grote drukte in de spits verwacht.