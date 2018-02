Deel dit artikel:











Te weinig vrouwelijke hoogleraren op Erasmus Universiteit: wij komen van ver Het hoofdgebouw van de Erasmus Universiteit (EUR)

"Het talent is hier ruim aanwezig, dus vrouwelijke hoogleraren zijn zeker te vinden." Dat zegt Hanneke Takkenberg, hoogleraar en Chief Diversity Officer op de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR). Ze reageert daarmee op het nieuws dat er te weinig vrouwelijke hoogleraren op de EUR zijn aangesteld. Het is voor de hoogleraar niet duidelijk waarom de universiteit de door de minister opgestelde doelstelling niet haalde.

Volgens Takkenberg onderzoekt de universiteit waarom zij slechts vier aanvragen voor nieuwe vrouwelijke hoogleraren heeft ingediend. De universiteit heeft recht op zeven vrouwelijke leerstoelen en kan daar ook geld voor aanvragen. "We kijken eerst waarom dit zo is. Maar nog belangrijker: we weten dat alleen vrouwen in een organisatie pompen niet werkt. Tegelijkertijd willen we inzetten op duidelijke structuren en procedure. En het belangrijkste is dat er een cultuur komt die diversiteit omarmt." Aan die cultuur wordt op de EUR gewerkt, maar volgens Takkenberg komt de universiteit van ver. Zij vindt dat er vooral gekeken moet worden of de benoemingsprocessen wel uit zijn op diversiteit. "Het aantal vrouwelijke hoogleraren is middel, geen doel. Het doel is een universiteit waar iedereen vanuit eigen kracht zichzelf kan zijn en gelijke kansen ervaart." Door het tekort aan nieuwe vrouwelijke hoogleraren, loopt de universiteit 150 duizend euro aan overheidsgeld mis. Dat geld is door het ministerie van Onderwijs beschikbaar gesteld om meer vrouwen op leerstoelen te krijgen. Van de veertien universiteiten in Nederland lukte het maar twee universiteiten niet om aan de afgesproken hoeveelheid vrouwelijke hoogleraren te voldoen. Naast de EUR blijft ook de Universiteit van Wageningen in gebreke.