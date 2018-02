Tieners vast voor dubbele liquidatie Beverwaard

De politie heeft twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dubbele liquidatie aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Het gaat om twee tieners van 18 jaar. Het totaal aantal arrestaties komt daarmee op drie.

De eerste aanhouding was dinsdagochtend. Ook hier ging het om een 18-jarige Rotterdammer, die ten tijde van de schietpartij eind vorig jaar nog 17 was.

De tweede aanhouding was donderdagmiddag. Ook deze verdachte was eind vorig jaar nog 17 jaar.

De derde verdachte zat al vast. Bij hem thuis werd het automatische vuurwapen gevonden waarmee de liquidatie vermoedelijk is uitgevoerd.

Op 20 december vorig jaar werden twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar van dichtbij doodgeschoten. Een van hen is mogelijk onbedoeld omgebracht, zo meldde de politie dinsdagmiddag.

De 25-jarige Lindomar Elisabeth was net in de geparkeerde auto gestapt van de 26-jarige Gilbert Henriëtta, toen een andere auto passeerde van waaruit met een Kalasjnikov het vuur werd geopend.

Donkere Audi

De witte Seat Leon waarin de twee slachtoffers zaten, werd doorzeefd met kogels. Een verdwaalde kogel kwam in een woning terecht. De bewoner die op dat moment thuis was, bleef ongedeerd.

Volgens de politie was Henriëtta waarschijnlijk het eigenlijke doelwit van de schutter.