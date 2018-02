Deel dit artikel:











Van Bronckhorst over linksbackpositie: Vilhena of Diks Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord heeft in aanloop naar het thuisduel met Heracles Almelo te kampen met problemen op de linksbackpositie. Tyrell Malacia is geschorst en voor Ridgeciano Haps lijkt het duel te vroeg te komen. ''Tony Vilhena is een optie. Net als Kevin Diks'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens de wekelijkse persconferentie.

Ook Jerremiah St. Juste moet de wedstrijd geblesseerd aan zich voorbij laten gaan. Bilal Başaçıkoğlu kreeg tegen Vitesse een rode kaart en doet ook niet mee. Van Bronckhorst sprak daar met de buitenspeler over. ''Door zo'n actie heeft hij het team benadeeld en ook zichzelf. Dat mag nooit gebeuren.'' Positie Algemeen Directeur Jan de Jong gaf deze week aan dat hij nog alle vertrouwen heeft in de trainer. De Jong ziet een 'Wenger-rol', waarin Van Bronckhorst zich voor lange termijn aan de Feyenoord zal binden, ook wel zitten. Van Bronckhorst: ''Als je ziet waar wij staan, dan ben ik trots op wat we hebben bereikt sinds ik hier trainer ben. En dit is mijn tweede thuis. Ik zou het mooi vinden, maar ik ben ook realistisch om te beseffen dat ik moet presteren.'' Van Bronckhorst sluit daarom ook niet uit dat hij ooit zelf bij Feyenoord op zal stappen. ''Zeg nooit, nooit. Uiteindelijk blijf ik topsporter. Ik wil ook het maximale uit mijzelf halen. Na dit seizoen evalueren we alles.''