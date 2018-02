Cultuurtips dit weekeinde: van Afrikaanse superheld tot een avondje goede (en slechte) grappen

Iedere week tipt cultuurkenner Anton Slotboom vijf hoogtepunten op de uitgaansagenda van deze regio. Van museum tot dancefeest en van theatervoorstelling tot Hollywood-blockbuster. Deze week: een Afrikaanse superheld, de belangrijkste band van Dordrecht en goede (en slechte) grappen in Theater Zuidplein.

1. Black Panther, te zien in bioscopen in de hele regio

"Een juweel in het superheldengenre", schreef een Nederlands dagblad eerder deze week. Terecht. De spraakmakende Amerikaanse blockbuster Black Panther komt uit de stal van Marvel, het Amerikaanse bedrijf dat gespecialiseerd is in spraakmakende stripverfilmingen en superheldenfilms.

Het verhaal is bijzonder: de film gaat over een koninkrijk in Afrika, dat van de buitenkant wellicht arm lijkt, maar dat juist absoluut niet is. Het is een met een torenhoog budget gemaakte film , die wereldwijd ook enthousiast onthaald wordt omdat er in de hele cast maar enkele blanke acteurs voorkomen. In de wereld van Hollywood is dat een zeldzaam feit.

Het hele weekeinde in bioscopen in de regio.

2. Shirma Rouse zingt Aretha Franklin in Oude Luxor

De Rotterdamse Shirma Rouse, bekend van The Voice en als achtergrondzangeres van artiesten als Anouk, zingt dit weekeinde het werk van de Amerikaanse zangeres Aretha Flanklin. Deze show , die haar een jaar of vijf geleden al juichende recensies opleverde en die ze nu opnieuw opvoert, past goed bij haar. Net als Aretha heeft Shirma de gave om je helemaal uit je stoel te blazen. Respect!

Zaterdag, Oude Luxor Rotterdam, 20:00 uur.

3. Zuidplein Cabaret Festival in Theater Zuidplein

Twee halve finales van het Zuidplein Cabaret Festival dit weekeinde. Jong cabarettalent wordt als vanouds in het diepe gegooid voor een vakjury. De beste deelnemers komen bovendrijven, terwijl er ook kandidaten genadeloos tekort schieten. Spannend! Spot de helden van morgen in twee ongedwongen avonden. Oordeel mee, want ook het publiek beslist mee over wie er door gaat naar de finale.

Vrijdag en zaterdag, Theater Zuidplein, 20:15 uur.

4. The Zipps in Bibelot, Dordrecht

Bibelot in Dordrecht bestaat vijftig jaar! Het poppodium viert dat met bijzondere shows. Vrijdagavond staat er een show van Memphis Maniacs op het programma. Dat wordt groot feest, maar de zaal is al uitverkocht. Zaterdagavond komt The Zipps, misschien wel de beroemdste band uit Dordrecht aller tijden, spelen. En dat is minstens zo bijzonder. Bekend van Highway Gambler en Kicks and Chicks , groot in de jaren zestig en vijftig jaar later weer op het podium in de originele bezetting: dat is wel een feestje waard.

5. Sounds of silence in Vlaardingen

Zijn er mooiere liedjes dan Sound of silence van Simon & Garfunkel, een klassieker uit 1964? Kleine kans. De echte Simon & Garfunkel zijn al lang geen duo meer: ze hebben al tijden ruzie. Maar twee toptalenten uit onze regio, Jop Wijlacker en Dennis Kolen, eren hen wel in duo-vorm - zoals het hoort. In deze middagmatinee hoor je de liedjes zoals ze ooit bedoeld waren, aangevuld met mooie verhalen.

Zondag, Stadsgehoorzaal Vlaardingen, 15:00 uur.