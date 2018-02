Fraudeur gebruikte gegevens oud-werknemers

De salarisadministrateur van een transportbedrijf in de Botlek gebruikte de namen van oud-werknemers om te frauderen. In totaal boekte hij voor 3,6 miljoen euro naar zijn eigen rekening.

Frederik B.(56) uit Hardinxveld-Giessendam kon negen jaar ongestoord zijn gang gaan. Zogenaamd boekte hij salarissen over naar personeelsleden. In werkelijkheid waren zij niet meer in dienst. De onderliggende rekening was steeds van Frederik B.

Vrijdag was de eerste zitting in het fraudeproces, maar de zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. De hoofdverdachte was zelf niet aanwezig. Volgens justitie is het geld besteed aan woningen, auto's en luxe reizen.

Transacties

Advocaat Rombouts: "Bij de inhoudelijke behandeling zal mijn cliënt wel aanwezig zijn en een verklaring afleggen." Hij wilde vrijdag nog niet zeggen of het tot een bekentenis komt. "Maar de zaak is vrij simpel: alle transacties staan op papier. Je moet je afvragen waarom het niemand eerder was opgevallen."

Melvin H.(35) uit Rotterdam staat in deze zaak terecht voor witwassen. Hij zou 87.000 euro in zijn bezit hebben gehad, dat afkomstig was van Frederik B. Beiden zijn bekenden van elkaar, via de kinderen van Frederik B.

Gezwegen

Melvin H. heeft tot dusver gezwegen, maar volgens zijn advocaat Van Haneghem gaat ook hij bij de rechter praten. "Het komt erop neer dat hij niet wist dat het geld uit een misdrijf afkomstig was."

Bij deze verdachte is in zijn kelderbox een pistool gevonden. Volgens zijn advocaat zat zijn cliënt in een vechtscheiding en had zijn ex gedreigd met de woorden 'Ik naai jou, ik pak jou. Ik zorg dat je in de problemen komt."

Op 28 mei gaat de fraudezaak verder.