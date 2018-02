Duitse milieuorganisaties willen dat Rotterdam stopt met overslag van steenkolen

Een groot aantal Duitse milieuorganisaties luidt de noodklok over de overslag van steenkolen in de Rotterdamse haven. De organisaties - waaronder Greenpeace Duitsland en Bund, de Duitse Milieudefensie - willen dat de haven stopt met de overslag van kolen naar het Duitse achterland. Maandag sturen zij daarom een brief naar de gemeenteraad en het college van Rotterdam.

"Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen", zegt Willem Wiskerke van Greenpeace Nederland, die namens de Duitse organisaties het woord voert. "De Duitse kolencentrales zijn afhankelijk van kolen uit de Rotterdamse haven. Als de haven met het transport stopt, zouden de Duitse centrales zonder aanvoer komen te zitten en gedwongen worden te stoppen."

Amsterdam kondigde al aan te stoppen met de overslag van steenkolen in 2030. Rotterdam heeft dat nog niet gedaan. De organisaties hopen dat de raad de brief bespreekt in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen, aanstaande woensdag of donderdag.

"Ik neem aan dat de partijen deze brief op de agenda zetten. Stoppen met de overslag is ook goed voor de bewoners van de regio'', voegt Wiskerke toe. "Het zorgt ook in de regio voor overlast. De inwoners van Hoek van Holland hebben last van kolenstof. Ook dat kan eigenlijk niet."