Rotterdams college neemt aanbevelingen Hoekse Lijn allemaal over

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders onderschrijft alle aanbevelingen van de commissie die de ontsporing van de Hoekse Lijn heeft onderzocht. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad.

Een commissie van raadsleden onderzocht de afgelopen twee maanden hoe het kon gebeuren dat het project een kostenoverschrijding heeft van 90 miljoen euro. De Hoekse Lijn had binnen vijf maanden omgebouwd moeten worden tot een metroverbinding, die in september 2017 klaar zou zijn. Maar de oplevering werd tot twee keer toe uitgesteld.

In de brief aan de gemeenteraad stelt het college dat de metro eind dit jaar naar Hoek van Holland moet rijden en dat de verlenging tot aan het strand in 2020 gereed is.

Voor een beter overzicht op het project is een projectmanager aangenomen, die alles in de gaten houdt. Ook belooft het college dat de gemeenteraad vanaf nu beter geïnformeerd zal worden over grote projecten.