Voetbal én tennis in aflevering 5 Tennis Plaza

Tennis Plaza wordt vandaag gecombineerd met FC Rijnmond. Je ziet dus vandaag én Roger Federer én Giovanni van Bronckhorst. Aan tafel schuiven eerst Richard Krajicek en Jan Siemerink aan, die vervolgens afgelost worden door Geert den Ouden en Ruud van Os.

In deel 1 gaat het natuurlijk over Roger Federer, die vanavond na zes jaar weer de nummer één van de wereld kan worden. Martin Verkerk, Kristie Boogert en Flip van Betuw laten hun licht schijnen over de Zwitser. Ook zie je hoe Grigor Dimitrov zich ten koste van Andrey Rublev plaatst voor de halve finale.

Aansluitend nemen Geert den Ouden en Ruud van Os het voetbalnieuws van afgelopen week door. Over Giovanni van Bronckhorst, Jan de Jong en Michiel Kramer.