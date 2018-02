De legende achter de Chinese horoscoop

De Rotterdamse straten kleuren weer rood en dat betekent dat het nieuwjaarsfeest voor de Chinese gemeenschap is begonnen. Dit jaar staat in het teken van de hond. Daarom hebben Chinese kunstenaars grote geschilderde honden uitgelaten in de stad.

Vorige week waren we bij kunstenares Fenmei Hu, die uitlegde waar het jaar van de hond voor staat . Deze week waren we bij kunstenares Man-Yee Mok, die vertelde over de oorsprong van de Chinese horoscoop.

Chinese keizer Jade besloot ooit alle dieren uit het dierenrijk een race te laten doen. De eerste twaalf dieren die de finish hadden gehaald kregen een jaar naar zich vernoemd. Omdat de os van zichzelf wist dat 'ie traag was, besloot hij een dag eerder te vertrekken. De os was als eerste bij de finish maar won niet; de rat was op zijn rug meegelift en sprong net voor de finish van hem af.

De kat was te laat en daarom is er geen jaar naar hem vernoemd. De rat had hem verteld dat de race een dag later was, waardoor de kat besloot een dutje te doen. Om de rat te wreken jaagt de kat hem tot op de dag van vandaag nog na.

De draak is het enige wezen dat niet echt bestaat. Daarom is het ook het meest bijzondere jaar. Om die reden worden er veel Chinese kinderen geboren in dat jaar: Chinezen stemmen hun zwangerschap er op af.

Dit jaar dus het jaar van de hond. Als je in dat jaar bent geboren dien je zaterdag tijdens de viering een rode onderbroek te dragen. Dat brengt geluk. Ook is het jaar van de hond goed voor financiële kansen, volgens de Chinese legende.