Pilotenvakbond stelt Transavia ultimatum

Transavia moet voor zaterdagmiddag 13.00 uur reageren op een cao-eindbod van pilotenvakbond VNV. Anders leggen Transavia-piloten tijdens de krokusvakantie het werk neer. De vliegmaatschappij en de vakbond onderhandelen al maanden over een nieuwe cao.

Belangrijk struikelblok in de cao-onderhandelingen zijn de roosters. Die laten te weinig ruimte voor een privéleven, zeggen de piloten. Zondag is de eerste dag dat reizigers mogelijk last hebben van die acties. Ook reizigers die vertrekken van Rotterdam The Hague Airport kunnen daarmee te maken krijgen.