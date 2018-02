Haringvlietbrug dit weekend voor een-na-laatste keer dicht

De Haringvlietbrug in de A29 is dit weekend opnieuw dicht voor weg- en scheepsvaartverkeer. De brug wordt gerepareerd en verstevigd. De brug sluit op vrijdag om 22:00 uur en gaat maandagmorgen om 05:00 uur weer open.

De brug wordt in totaal vier weekenden afgesloten voor verkeer. In het weekend van 16 tot 19 februari is de op een na-laatste onderhoudsbeurt. De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven.

Automobilisten kunnen omrijden via de A16, N57 en A15. Voor voetgangers en fietsers vaart er tussen 08:00 uur en 20:00 uur een pontje. Schepen kunnen omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil.

Rijkswaterstaat verstevigt tijdens de werkzaamheden de brugklep en pakt de voegovergangen aan. Een losgeraakte voegovergang beschadigde eind december tientallen auto's.

Ook in het weekend van 23 februari is de brug dicht.