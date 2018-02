Dordrecht start verkiezing 'Next Topmonuments'

Dordtenaren kunnen dit jaar meedoen aan een verkiezing voor gemeentelijk topmonument. De stad heeft al bijna 2000 gemeente- en rijksmonumenten, maar er zijn genoeg gebouwen over die daar ook voor in aanmerking komen.

"We gaan kijken welke monumenten de meeste stemmen krijgen vanuit de bevolking om op het lijstje van gemeentelijke monumenten terecht te komen", zegt wethouder Piet Sleeking. Voor de verkiezing is er al een voorselectie gemaakt door monumentenzorg. Nu maken 40 tot 50 objecten de kans om topmonument genoemd te worden.

Sleeking zegt dat het niet per se een kerk of gebouw hoeft te zijn. "Dat kunnen bijvoorbeeld ook woonhuisjes of bruggen zijn. De lijst wordt nu aangevoerd door objecten die zich buiten de binnenstad bevinden. Het is belangrijk dat we op deze manier inwoners van Dordrecht betrekken bij al waardevolle objecten van de stad."

De verwachting is dat de wedstrijd rond april/mei op de website van de gemeente komt te staan.