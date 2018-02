Breuer over situatie bij Sparta: 'Als ik een half jaar niet speel, is het misschien wel afgelopen'

Sparta speelt zondag een enorme belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. De Spartanen staan nu op de laatste plek en kunnen daar door een overwinning vanaf komen. De Sparta-spelers Michel Breuer en Thomas Verhaar waren zaterdag te gast in Ahoy bij de Radio Rijnmond Sport-uitzending tijdens de wedstrijd van Roger Federer tegen Robin Haase.

De twee waren er echter niet alleen voor tennis. Er werd ook over voetbal gepraat. Verhaar: "Zondag is een belangrijke pot. Wij staan er niet zo goed voor, maar Twente ook niet. We kunnen ons eigenlijk weer terug knokken. Maar dan moeten we wel winnen."

Moeite met opladen

Verhaar en Breuer komen niet veel meer in actie voor de Kasteelclub. Het opladen voor een wedstrijd is daarom wat moeilijker, vertelt Breuer. "Als je wel speelt, ben je er 's morgens als je wakker wordt veel drukker mee bezig dan dat je nu bent. Maar je moet toch rekening houden met dat je mee moet doen.

Je moet je normaal voorbereiden, normaal eten en normaal slapen. Op het eind van de avond heeft het soms helemaal geen zin gehad, want dan heb je geen seconde meegedaan. Dat is heel anders en wel moeilijk.

Met het feit dat ik geen aanvoerder meer ben, heb ik niet zoveel moeite. Het is meer dat je geen wedstrijden mag spelen. Daar train je heel de week voor, dan wil je dat in het weekend ook doen. Ik zit ook in een leeftijd dat als ik een half jaar niet speel, de kans ook groot is dat het verhaal helemaal afgelopen is. Dus dat zit ook een beetje in je hoofd. Hartstikke vervelend en moeilijk, maar het is niet anders."

Niet opgegeven

Verhaar sluit zich daarbij aan. "Op dit moment speel ik niet en daar ben ik niet tevreden mee. Maar ik kijk ook niet al te ver vooruit. Mijn contract loopt nog een jaar door. Vooralsnog is er nog veel onduidelijk bij Sparta. Welk niveau we gaan spelen, wie de trainer wordt, wie mijn medespelers worden, daar is nog niet heel veel vorm aan gegeven.

Wat dat betreft denk ik er nog niet over na. Ik ben op dit moment bezig om weer in de basis te komen. Ik heb zeker niet opgegeven. Ik zit op de bank, lang niet gespeeld. Dat is vervelend. Maar op het moment dat ze me nodig hebben, dan ben ik er. Je blijft ervoor knokken."

