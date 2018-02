Storing Botlekbrug voorbij

De Botlekbrug in de A15 bij Spijkenisse is zaterdagochtend tussen 06:00 en 09:00 uur in storing geweest. Volgens Rijkswaterstaat had de brug een technisch probleem. De brug was gesloten voor al het verkeer.

Verkeer dat nu ingesloten stond, werd omgeleid.



Het is niet de eerste keer deze maand dat de Botlekbrug problemen heeft. Op 1 februari waren er zelfs twee storingen. In de middag kon verkeer niet over de brug door lampen die bleven knipperen. Die avond had het scheepvaartverkeer last van een storing. Een kapotte slagboom zorgde er vorige week woensdag voor dat scheepvaartverkeer was gestremd.

Ook hebben fietsers de afgelopen weken moeten omrijden. De fietsbrug moest gerepareerd worden bij de op- en afritten. Deze liepen zware beschadigingen op door de westerstorm van 12 januari.

De storing vandaag is nummer 113 sinds de nieuwe Botlekbrug in november 2015 in gebruik werd genomen.