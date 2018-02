Hoe liep het Running Team deze week? #5

Wat een feest: we liepen met elkaar deze week tijdens een bikkelharde, ijskoude training in het Zuiderpark. “Respect hoor”, aldus coach Gerben Solleveld

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z’n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld.

De week laat zich vooral samenvatten in de prachtige beelden van onze gezamenlijke training ergens op Zuid, waar over ruim zeven weken nog veel meer zweetdruppels komen te liggen.

Gelukkig was niet alleen de coach overenthousiast, ook de Runners zelf hadden een plezierig avondje in het pikkedonker:

Het was gezellig mensen! Joey

Yes! En leuk spelletje! Wesley

Zeker gezellig, bedankt! Corine

Overigens, we zagen uiteraard ook Ernst-Jan weer, die geen WhatsApp heeft, maar wel dolenthousiast was over de trainingslocatie, het Zuiderpark:

Heerlijk. Hier loop ik altijd mijn rondjes als ik niet te ver van huis wil. Ernst-Jan

Verder verklaarden we elkaar de liefde deze week. Of nou ja, we deden een poging om hardlopen en Valentijn aan elkaar te koppelen. Oordeel zelf of de poging geslaagd is.

Op Valentijnsdag op pad met het Running Team. Wie heeft dat bedacht? Joey

Om de loopliefde te delen. Jannie

Er wordt vanavond passie gedeeld. Met liefde voor het lopen. Jeroen

Dat was ‘m. De vijfde week. Nog maar zeven te gaan.