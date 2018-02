Proef stroomstootwapen Rotterdamse politie verlengd

De proef van de Rotterdamse politie met het stroomstootwapen wordt met een paar maanden verlengd. Daarna wordt gekeken of de taser een standaard onderdeel wordt van de politie-uitrusting.

Het experiment is een jaar geleden gestart. De ervaring leert dat agenten vaak al geweld kunnen voorkomen door te dreigen met hun stroomstootwapen. Het korps uit Rotterdam is, samen met Amsterdam, Noord-Nederland en Zwolle, begonnen met de proef. Het eerste succes voor de Rotterdamse politie met de taser was 13 februari vorig jaar.

In totaal is het wapen 302 keer ingezet, waarvan 183 keer 'dreigen met het middel genoeg was om een verdachte onder controle te krijgen'.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid beslist met de Tweede Kamer voor de zomer op basis van de ervaringen of alle Nederlandse agenten een taser krijgen. In de periode van nu tot aan zijn besluit evalueert de Politieacademie het experiment.