DENK wil diversiteitsquota voor Rotterdamse overheid

Een wethouder voor armoedebestrijding, de terugkeer van de Melkertbaan en diversiteitsquota voor de gemeentelijke overheid. DENK presenteert zaterdag een klassiek links verkiezingsprogramma met focus op discriminatie.

Met veel van de onderwerpen in het verkiezingsprogramma kan de partij van lijsttrekker Stephan van Baarle zo aanschuiven bij het Links Verbond van PvdA, SP, GroenLinks en Nida. "Wij gaan graag de constructieve samenwerking aan", zegt Van Baarle.

Sommige ideeën lijken bijna letterlijk overgenomen van andere linkse partijen. Zo wil DENK net als de PvdA 'duizenden' prachtbanen scheppen voor wijkconciërges en huismeesters. Een terugkeer van de Melkertbaan, waar ook de PvdA voor pleit. "Wij hebben niet geshopt, maar delen veel idealen met andere partijen", reageert Van Baarle.

Naast de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, door zogenoemde loksollicitaties te versturen wil de partij ook diversiteitsquota bij de gemeente. "Dat is een paardenmiddel, maar we zien dat de ambtelijke top nog steeds geen afspiegeling is van de stad. Dus meer vrouwen en meer diversiteit, dat kunnen we bereiken met een quotum."

Disclaimer Witte de With

Ook wil DENK dat er meer bewustwording komt voor het slavernijverleden van Nederland. Zo zou bij de Witte de Withstraat een bordje moeten hangen over wie Witte de With was.

"Hij heeft zijn daden gedaan in een tijd dat er heel veel misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, dat moet op zo'n bordje komen te staan." Ook in het onderwijs wil DENK veel meer aandacht voor het slavernijverleden.

Leefbaar Rotterdam

In verkiezingsdebatten zoekt Van Baarle continue de confrontatie met Leefbaar Rotterdam. "Wij willen meer gelijkheid in Rotterdam. Die idealen worden met voeten getreden door Leefbaar, dat wil ik adresseren. Daarom confronteer ik hem daarmee."

Van Baarle vindt niet dat hij meewerkt aan polarisatie in de politiek. "Wij gaan voor wederzijdse acceptatie en die boodschap is zo verbindend als het maar kan zijn."