Beroving met sprong van balkon Rotterdam Foto: archief

Een 25-jarige Amsterdamse dealer is vrijdagavond rond 23:30 uur van het balkon gesprongen toen hij een beroving wilde plegen. Met een 22-jarige vrouw uit Hoofddorp, ging hij naar een woning in de Bagijnenstraat in Rotterdam om softdrugs af te leveren.

Tijdens het bezorgen van de bestelling probeerde het tweetal er met het geld vandoor te gaan. Binnen ontstond er een vechtpartij. De bewoonster riep dat ze de politie wilde bellen. Daardoor sprong de man via het balkon op een luifel van een café en viel op straat. Omstanders grepen hem vast en konden hem overdragen aan de politie. De overvaller is met met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Samen met de vrouw is hij aangehouden. De 22-jarige hoorde bij de man, zij wachtte in de vluchtauto die op de hoek van de straat stond. De bewoonster raakte gewond aan haar hand.