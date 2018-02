UPDATE Man met waarschuwingsschoten aangehouden

De politie heeft zaterdagochtend rond 10:40 uur een 23-jarige Rotterdammer in Spijkenisse aangehouden. Daarbij zijn twee waarschuwingsschoten gelost.

De politie zegt dat het om een ruzie in familiekring gaat. Die begon in een huis aan de Magnoliastraat. De man was verdwenen toen de politie kwam. Wel werd gezegd dat hij mogelijk een wapen bij zich had.

De politie ging op zoek naar de man en vond hem op het fietspad tussen de Marrewijkflat en het terrein van de kinderboerderij. Daar wilde hij in eerste instantie niet meewerken. Na het lossen van de waarschuwingsschoten wel.

De man zat, tijdens zijn aanhouding, met zijn knieën op het fietspad en werd onder schot gehouden door de politie. Uiteindelijk lag hij volledig op zijn buik op het fietspad en kon de man geboeid afgevoerd worden.

Bij de actie kwamen meerdere politiewagens en een politiehelikopter aan te pas.