In Rotterdam wordt zaterdag het Chinees Nieuwjaar gevierd. Hiermee start het jaar van de hond.

Rond 11:00 uur zijn de festiviteiten in het Wijkpark in het Oude Westen begonnen. Dit was geheel in traditie, met het ontwaken van de leeuw. Zaterdagmiddag zijn er parades op en rond de West-Kruiskade om iedereen een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Vanavond om 19:55 uur staat er een groot vuurwerk gepland.