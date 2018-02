Volop tennis en Excelsior bij RTV Rijnmond

We hebben weer een ouderwetse bomvolle zaterdagprogrammering voor je bij RTV Rijnmond Sport! Je hoeft bij ons niets te missen van het ABN AMRO World Tennis Tournament en de belangrijke eredivisiewedstrijd Vitesse-Excelsior. Hoe je deze sportwedstrijden kunt volgen, lees je in dit bericht.

Radio

Op deze zaterdag hoor je twee sportprogramma's op Radio Rijnmond. Van 14:00 uur tot 17:00 uur praat presentator Dennis van Eersel je helemaal bij inover het ABN AMRO World Tennis Tournament. Clay Ruperti zal dan om 15:00 uur vanaf het centre court radioverslag doen van de eerste halve finale tussen de Belg David Goffin en Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

Vanaf 18:00 uur zijn we weer bij je terug met Radio Rijnmond Sport. Dan is Ronald van Oudheusden de presentator. Natuurlijk volgt Ruperti ook de tweede halve finale tussen de nieuwe nummer één van de wereld Roger Federer en 'lucky loser' Andreas Seppi uit Italië. Die partij start om 19:30 uur.

Maar er is meer sport op Radio Rijnmond. Vanaf 18:30 uur begint in het Gelredome de wedstrijd Vitesse-Excelsior. Sinclair Bischop is in Arnhem de radiocommentator. Dan hoor je of de Kralingers nog meer afstand kunnen nemen van de onderste plaatsen.

Televisie

Om 17:00 uur is er, zoals je van ons deze week gewend bent, weer een nieuwe aflevering van Tennis Plaza op TV Rijnmond. Etienne Verhoeff ontvangt in Rotterdam Ahoy oud-tennisser Martin Verkerk en acteur Jan Kooijman. Deze televisie-uitzending is natuurlijk later terug te zien op onze website en wordt uiteraard vervolgens ieder uur herhaald.

Online