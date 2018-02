Baby Eliz komt razendsnel ter wereld op de A13

Papa en mama worden op de snelweg, het is niet gebruikelijk. Toch overkwam het Abora en Soner Inal. Om 14:38 uur werd op de A13 bij Overschie dochtertje Eliz geboren. Gewicht: 3100 gram.

Toen de eerste weeën zich aandienden, vertrokken Abora en Soner Inal nog vrij rustig vanuit Ypenburg. De bevalling stond gepland in Rotterdam.

Eerst zouden de drie andere dochters van het stel naar oma in Rotterdam worden gebracht. Maar daar bleek geen tijd meer voor te zijn.

"Op de snelweg werden de weeën snel heviger", vertelt Soner. Hij besloot in allerijl door te rijden naar het Sint Franciscus Gasthuis. Bij de afslag Overschie hield Abora het niet meer. "De helft van het hoofdje kwam al naar buiten. Mijn vrouw heeft één keer geperst en ik heb zachtjes wat getrokken en toen was Eliz al geboren."

Met hoge snelheid over de A13 rijdend had Soner 112 gebeld en de situatie uitgelegd. Maar de agenten die kwamen helpen, hoefden niets meer te doen. "Ze huilde, ze ademde, ze maakte het helemaal goed. Alleen de navelstreng zat er nog aan", aldus een woordvoerder van de politie.

Vol zenuwen wilde Soner toch nog even 'opbiechten' dat hij in volle vaart door de 80 kilometerzone was gereden. "Ik heb ze mijn kenteken gegeven, want ik wil natuurlijk geen bon op de mat over een paar dagen."

Daarna ging het stel, samen met inmiddels vier dochters, door naar Geboortecentrum Sophia van het Erasmus MC. Daar werd vastgesteld dat Eliz in blakende gezondheid is.